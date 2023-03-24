Собственники сельхозземель не следят за наделами
С начала 2023 года в Бурятии проведено более 250 контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением обязательных требований законодательства на землях сельскохозяйственного назначения.
В ходе проведения надзорных мероприятий проконтролировано более 6500 га. Выявлено 240 нарушений земельного законодательства на площади 5000 га. Основное нарушение - бездействие собственников и арендаторов в виде не проведения мероприятий по защите земель и охране почвы. В результате участки зарастают многолетней травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.
За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Собственникам и арендаторам земельных участков выдано 250 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
- Управление Россельхознадзора информирует землепользователей о необходимости принятия мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, - сообщили в пресс-службе.
В Бурятии выявлено 240 нарушений земельного законодательства
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