В Бурятии выявлено 240 нарушений земельного законодательства

Общество, Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Собственники сельхозземель не следят за наделами



С начала 2023 года в Бурятии проведено более 250 контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением обязательных требований законодательства на землях сельскохозяйственного назначения.



В ходе проведения надзорных мероприятий проконтролировано более 6500 га. Выявлено 240 нарушений земельного законодательства на площади 5000 га. Основное нарушение - бездействие собственников и арендаторов в виде не проведения мероприятий по защите земель и охране почвы. В результате участки зарастают многолетней травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.



За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Собственникам и арендаторам земельных участков выдано 250 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.



- Управление Россельхознадзора информирует землепользователей о необходимости принятия мер по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, - сообщили в пресс-службе.

