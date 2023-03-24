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В Улан-Удэ состоящие на учёте подростки сходили в театр

В Улан-Удэ состоящие на учёте подростки сходили в театр
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они посмотрели несколько спектаклей

Подростки, состоящие на учёте в филиалах уголовно-исполнительной инспекции по Улан-Удэ сходили в театр.

Они побывали на спектаклях «Басаган этигээрэй» (16+) и «Бабушка» (12+) в бурятском академическом театре драмы, а также на спектакле «Ромео и Джульетта» (6+) в театре оперы и балета.

Несовершеннолетние рассказали, что их очень впечатлили постановки, а особенно артисты, которые своей игрой захватили внимание и вызвали много положительных эмоций, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.


УФСИН подростки

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