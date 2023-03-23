В Улан-Удэ насчитали почти пять тысяч подвалов для укрытия

В столице Бурятии проводят ревизию подвалов, расположенных в многоквартирных домах, которые могут пригодиться в качестве укрытия. Всего в городе насчитывается 2979 жилых зданий с 5346 такими помещениями общей площадью более 1 миллиона квадратных метров.
В четверг, 23 марта, в Улан-Удэ проверили убежища на улицах Жердева и Ключевская. Рейды связали с режимом базовой готовности, который действует в республике с 19 октября.
- Мы совместно с управляющими организациями будем размещать всю необходимую информацию и памятки на подъездах и возле подвальных помещений, чтобы горожане знали, как действовать и где укрываться в случае сигналов о воздушной тревоге, – пояснил замглавы комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.
«Управляшкам» и ТСЖ предстоит привести подвальные помещения в порядок – очистить их, закрыть ненужные отверстия и отводы, подготовить вентиляционное, санитарно-техническое и бытовое оборудование, чтобы при необходимости обеспечить людям нормальные условия. А ещё там должна быть питьевая вода.
- Передо мной поставили задачу – подготовить подвалы к возможной временной эвакуации жильцов дома. Нужно разместить информацию у входа в них и на доске объявлений, обеспечить подачу воды и разъяснить, что у каждого должен быть свой тревожный чемодан – с едой и всем необходимым для пребывания в укрытии в течение 12 часов, – отметила председатель одного из ТСЖ.
На видном месте у входа в укрытие появятся таблички с информацией, где лежат ключи, и с номером телефона ответственного лица. На стендах, в подъездах и на сайте управляющей компании или ТСЖ тоже будут данные с адресами убежищ. На эту работу уйдёт месяц.