24 марта

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В Бурятии местами до +3

В Бурятии местами до +3
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике преимущественно без осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -2,+3, местами -6,-11.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём около 0.
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