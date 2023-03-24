В республике преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 марта по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -2,+3, местами -6,-11.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём около 0.
В Бурятии местами до +3
Общество, Фото:
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Общество, 24.03.2023
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