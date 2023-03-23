Срок безвизового пребывания может быть увеличен с 15 до 30 дней, для владельцев электронных виз – с 30 до 90 дней
Срок безвизового пребывания на территории Вьетнама для граждан определённых стран, в том числе России, может быть увеличен с 15 до 30 дней. Такое предложение выдвинуло министерство общественной безопасности Въетнама.
- Поправка к закону будет распространяться на путешественников из тех государств, с которыми Вьетнам в одностороннем порядке отказался от определенных визовых требований. Новация касается граждан России, Германии, Норвегии, Белоруссии, Дании, Франции, Испании, Финляндии, Швеции, Великобритании, Италии, Японии и Южной Кореи, - сообщает портал «Турдом» со ссылкой на издание «Стар».
Помимо этого, максимальный срок пребывания во Вьетнаме для владельцев электронных виз может быть увеличен в 3 раза – с 30 до 90 дней.
Смягчение политики направлено на восстановление иностранного турпотока в регион. Вьетнам, как и другие страны, находится в состоянии жёсткой конкуренции после снятия ограничений COVID-19. Законопроект планируют обсудить в мае и октябре текущего года.
Вьетнам намерен продлить срок безвизового пребывания для россиян
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