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Вьетнам намерен продлить срок безвизового пребывания для россиян

Вьетнам намерен продлить срок безвизового пребывания для россиян
Общество,  Фото:pixabay.com
Срок безвизового пребывания может быть увеличен с 15 до 30 дней, для владельцев электронных виз – с 30 до 90 дней

Срок безвизового пребывания на территории Вьетнама для граждан определённых стран, в том числе России, может быть увеличен с 15 до 30 дней. Такое предложение выдвинуло министерство общественной безопасности Въетнама.

- Поправка к закону будет распространяться на путешественников из тех государств, с которыми Вьетнам в одностороннем порядке отказался от определенных визовых требований. Новация касается граждан России, Германии, Норвегии, Белоруссии, Дании, Франции, Испании, Финляндии, Швеции, Великобритании, Италии, Японии и Южной Кореи, - сообщает портал «Турдом» со ссылкой на издание «Стар».

Помимо этого, максимальный срок пребывания во Вьетнаме для владельцев электронных виз может быть увеличен в 3 раза – с 30 до 90 дней.

Смягчение политики направлено на восстановление иностранного турпотока в регион. Вьетнам, как и другие страны, находится в состоянии жёсткой конкуренции после снятия ограничений COVID-19. Законопроект планируют обсудить в мае и октябре текущего года.

Вьетнам туризм

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