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В Усть-Ордынском округе проходит борцовский турнир

В Усть-Ордынском округе проходит борцовский турнир
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартовали соревнования на призы братьев Махутовых

С 23 по 25 марта в Усть-Ордынском Бурятском округе проходит всероссийский турнир по вольной борьбе на призы мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров СССР и России братьев Махутовых. Соревнования проводятся в селе Улей.

24 марта в 12:00 состоится церемония открытия турнира. С 10:00 в этот же день стартуют квалификационные и отборочные встречи. В 17:00 начнётся полуфинал.

Финал соревнований пройдёт 25 марта в 12:00. С 14:00 будет проведено абсолютное первенство. Об этом сообщает группа «Борцы Иркутска».

Возрастное ограничение: 6+.
Усть-Ордынский Бурятский округ всероссийский турнир спорт вольная борьба

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