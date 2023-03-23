В Усть-Ордынском округе проходит борцовский турнир

Стартовали соревнования на призы братьев Махутовых



С 23 по 25 марта в Усть-Ордынском Бурятском округе проходит всероссийский турнир по вольной борьбе на призы мастеров спорта СССР, заслуженных тренеров СССР и России братьев Махутовых. Соревнования проводятся в селе Улей.



24 марта в 12:00 состоится церемония открытия турнира. С 10:00 в этот же день стартуют квалификационные и отборочные встречи. В 17:00 начнётся полуфинал.



Финал соревнований пройдёт 25 марта в 12:00. С 14:00 будет проведено абсолютное первенство. Об этом сообщает группа «Борцы Иркутска».



Возрастное ограничение: 6+.

