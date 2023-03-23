23 марта

22 марта

Популярное

В отдалённых селах Бурятии отремонтировали два медучреждения

В отдалённых селах Бурятии отремонтировали два медучреждения
Общество,  Фото:минздрав Бурятии
В сёлах Хужир и Сорок обновили медпункты

В двух отдалённых населённых пунктах Окинского района Бурятии – улусе Сорок и селе Хужир – капитально отремонтировали медицинские учреждения.

Сорокская врачебная амбулатория предоставляет медицинские услуги 1050 жителям, фельдшерско-акушерский пункт в селе Хужир – 785.

В зданиях была произведена внутренняя разводка воды, обустроены теплые туалеты, в каждый кабинет подведены раковины с горячей и холодной водой. Теперь медицинскую помощь для жителей отдалённых сел и животноводческих точек оказывают в более достойных условиях, подчеркнули в минздраве Бурятии.

- Капитальный ремонт сделан согласно новым современным технологиям. Теперь у нас есть всё – канализация, горячая и холодная вода, прекрасные кабинеты и современное медицинское оборудование. Все условия созданы для плодотворной работы, – рассказала главный врач Окинской районной больницы Алина Бакшаханова.


Ремонт амбулаторий проводился в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
капитальный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане взбунтовались против сотовой вышки около детского сада
В Бурятии сельчане взбунтовались против сотовой вышки около детского сада
Общество, 23.03.2023
Люди потребовали приостановить её строительство и добились своего
В Бурятии ветеран отмечает 100-летний юбилей
В Бурятии ветеран отмечает 100-летний юбилей
Общество, 23.03.2023
Прокопий Фокеевич Афанасьев ушёл на фронт в 1942 году
В райцентре в Бурятии ужесточат контроль за подрядчиком, сорвавшим ремонт моста
В райцентре в Бурятии ужесточат контроль за подрядчиком, сорвавшим ремонт моста
Общество, 23.03.2023
Местным властям снова пришлось заключить договор с нерасторопной компанией

В столице Бурятии устроят генеральную уборку
В столице Бурятии устроят генеральную уборку
Общество, 23.03.2023
Все организации Улан-Удэ призвали навести у себя чистоту

Видео: В Бурятии военные совершенствуют навыки стрельбы из АК-74М
Видео: В Бурятии военные совершенствуют навыки стрельбы из АК-74М
Общество, 23.03.2023
На полигоне состоялись контрольные стрельбы
Полиция Бурятии за 10 дней оштрафовала 353 пешехода
Полиция Бурятии за 10 дней оштрафовала 353 пешехода
Общество, 23.03.2023
Выявлять нарушителей помогали юидовцы
На севере Бурятии неизвестные воруют квитанции за коммуналку и жгут их в подъездах
На севере Бурятии неизвестные воруют квитанции за коммуналку и жгут их в подъездах
Общество, 23.03.2023
Местные жители призвали власти найти управу на хулиганов
В Улан-Удэ наградили участников конкурса «Бурятия - это мы»
В Улан-Удэ наградили участников конкурса «Бурятия - это мы»
Общество, 23.03.2023
Каждый район выбирал кандидатуру из числа жителей для включения в летопись истории Бурятии
Улан-удэнских школьников на весенних каникулах возьмут под контроль
Улан-удэнских школьников на весенних каникулах возьмут под контроль
Общество, 23.03.2023
Их будут выслеживать возле водоёмов и у железной дороги

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^