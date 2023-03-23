В отдалённых селах Бурятии отремонтировали два медучреждения





В двух отдалённых населённых пунктах Окинского района Бурятии – улусе Сорок и селе Хужир – капитально отремонтировали медицинские учреждения.Сорокская врачебная амбулатория предоставляет медицинские услуги 1050 жителям, фельдшерско-акушерский пункт в селе Хужир – 785.В зданиях была произведена внутренняя разводка воды, обустроены теплые туалеты, в каждый кабинет подведены раковины с горячей и холодной водой. Теперь медицинскую помощь для жителей отдалённых сел и животноводческих точек оказывают в более достойных условиях, подчеркнули в минздраве Бурятии.- Капитальный ремонт сделан согласно новым современным технологиям. Теперь у нас есть всё – канализация, горячая и холодная вода, прекрасные кабинеты и современное медицинское оборудование. Все условия созданы для плодотворной работы, – рассказала главный врач Окинской районной больницы Алина Бакшаханова.Ремонт амбулаторий проводился в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».