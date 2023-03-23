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На севере Бурятии отметят «День Севера»

На севере Бурятии отметят «День Севера»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Праздник состоится в посёлке Уоян

25 марта в Северо-Байкальском районе Бурятии пройдёт традиционный эвенкийский праздник «День Севера». Его проведут в посёлке Уоян.

В программе праздника: праздничный концерт с участием народных ансамблей «Синильга» и «Гоюун», творческих коллективов «Сударушки» и «Краски Северобайкальска»; спортивные состязания; национальная кухня и торговля. Начало запланировано на 12:00.

- Приглашаем желающих окунуться в традиции и обычаи народов Севера, отведать эвенкийскую национальную кухню и приобрести сувениры, - сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.

Возрастное ограничение: 6+.
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