Праздник состоится в посёлке Уоян
25 марта в Северо-Байкальском районе Бурятии пройдёт традиционный эвенкийский праздник «День Севера». Его проведут в посёлке Уоян.
В программе праздника: праздничный концерт с участием народных ансамблей «Синильга» и «Гоюун», творческих коллективов «Сударушки» и «Краски Северобайкальска»; спортивные состязания; национальная кухня и торговля. Начало запланировано на 12:00.
- Приглашаем желающих окунуться в традиции и обычаи народов Севера, отведать эвенкийскую национальную кухню и приобрести сувениры, - сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.
Возрастное ограничение: 6+.
На севере Бурятии отметят «День Севера»
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