Он состоится 25 марта
Всебурятский диктант «Эрдэм» – ежегодная всемирная социально- значимая образовательная акция, призванная привлечь внимание общественности к сохранению культуры и языка бурятского народа – состоится 25 марта.
Цель его проведения – предоставить всем желающим возможность проверить знания бурятского языка, грамматики и пунктуации, развития интереса к бурятской культуре. Официальный девиз акции: «А» үзэг эрдэмэй дээжэ!» («Знание начинается с азбуки!»).
Во всебурятском диктанте «Эрдэм» принимают участие жители Забайкальского края, Бурятии, Иркутской области, разных городов России и других стран. В разных территориях за проведение акции отвечает волонтёрская группа, которая регистрирует в организационном комитете региональную площадку диктанта.
Акция проводится в единый день. Каждый участник получит сертификат. Участникам, написавшим диктант на оценку «5», вручат сертификат «Отлично», сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
25 марта в Улан-Удэ площадкой акции станет национальная библиотека РБ. Начало в 13:00. Также студенты напишут диктант в 13:30 в 8 корпусе БГУ, в аудиториях 8501, 8503.
Локация площадки диктанта в Чите не меняется уже второй год. Акция состоится в 12:00, в актовом зале администрации города по адресу ул. Бутина, 39.
Жители Иркутска могут принять участие в диктанте на площадке ИФИЯМ Иркутского госуниверситета, в аудитории №41. Начало в 11:00.
В посёлке Агинское по традиции будет организовано несколько площадок. Одна из локаций – Агинский институт повышения квалификации по ул. Комсомольская, 13. Начало работы запланировано на 15:00.
Диктант в посёлке Усть-Ордынский состоится с 11:00 в национальной библиотеке имени М.Н. Хангалова.
Участники, не имеющие возможности прибыть для написания диктанта на региональную площадку, могут принять участие в режиме онлайн, сообщают организаторы.
Возрастное ограничение: 6+.
Названы площадки проведения всебурятского диктанта
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