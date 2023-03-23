За него сразятся команды регионов России и Монголии
С 31 марта по 2 апреля в Улан-Удэ пройдёт ежегодный традиционный турнир по хоккею с шайбой «Кубок IceМетр». В соревнованиях примут участие команды детей 2011-2012 годов рождения. Местом проведения турнира станет ледовая арена «IceМетр».
За обладание кубком сойдутся любительские команды из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Монголии, Хакасии и Якутии.
Победителей наградят кубком и медалями. Команды, занявшие 2 и 3 места, получат памятные призы и медали. Также персональные награды получат: «Лучший голкипер», «Лучший нападающий» и «Лучший защитник». Вход на турнир свободный.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ разыграют хоккейный кубок
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