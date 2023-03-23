Абсолютными победителями стали Владислав Малюк и Екатерина Литвинова
В прошедшее воскресенье в Селенгинске прошёл кубок Бурятии по лыжному спорту памяти мастера спорта СССР Валерия Мироманова. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены, ветераны и любители лыжного спорта. На старт вышли 297 человек.
Участники первенства в зависимости от возрастной категории (их было тридцать) бежали дистанции от 1 до 30 км. Основными забегами считались два последних старта: на дистанции 30 км у мужчин и 15 км у женщин. В абсолютном первенстве среди мужчин победителем стал Владислав Малюк (РСШОР). На втором месте Николай Коробченко (Гусиноозёрск). На третьем месте Алексей Кокорин (Усть-Баргузин).
Среди женщин абсолютной чемпионкой стала Екатерина Литвинова (Заиграевская ДЮСШ). Серебряной призёркой – Арина Оленникова (Устье Баргузин). «Бронза» у Ангелины Лалетиной (РШОР г. Гусиноозёрск).
Мероприятие было организовано при поддержке бывших воспитанников Валерия Мироманова. Для победителей и призёров абсолютного первенства ими были учреждены памятные кубки и денежные призы: за 1 место – 10000 руб., за 2 место – 7000 руб., за 3 место – 5000 руб. Для самых юных спортсменов были специальные призы – мягкие игрушки. Об этом сообщает администрация муниципального образования «Кабанский район».
В Бурятии разыграли кубок памяти Валерия Мироманова
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