В Улан-Удэ водителя оштрафовали за отсутствие тента на кузове

Состоялся очередной рейд «Полог»



Накануне, 22 марта, сотрудники ГИБДД и администрации очередной рейд «Полог». Он состоялся у железнодорожного переезда в микрорайоне Горького – там проверяли большегрузные машины на наличие специального защитного полога на кузове.



В ходе рейда проверено три грузовика. Один водитель, на машине которого не было тента, привлечён к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов в соответствии с ч. 1 ст. 12.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ.



- В городе запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или пологом, исключающим загрязнение дорог. Штраф за нарушение правил перевозки груза составляет 500 рублей, - напоминает мэрии.



Рейды «Полог» проводятся регулярно.





