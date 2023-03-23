Состоялся очередной рейд «Полог»
Накануне, 22 марта, сотрудники ГИБДД и администрации очередной рейд «Полог». Он состоялся у железнодорожного переезда в микрорайоне Горького – там проверяли большегрузные машины на наличие специального защитного полога на кузове.
В ходе рейда проверено три грузовика. Один водитель, на машине которого не было тента, привлечён к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов в соответствии с ч. 1 ст. 12.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
- В городе запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев без покрытия брезентом или пологом, исключающим загрязнение дорог. Штраф за нарушение правил перевозки груза составляет 500 рублей, - напоминает мэрии.
Рейды «Полог» проводятся регулярно.
В Улан-Удэ водителя оштрафовали за отсутствие тента на кузове
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