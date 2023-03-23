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В Бурятии стартовал челлендж по чтению стихов Нимбуева

В Бурятии стартовал челлендж по чтению стихов Нимбуева
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участникам предлагается записать видео с декламацией стихотворений поэта

В Бурятии объявлен челлендж для почитателей творчества поэта Намжила Нимбуева в рамках видеопроекта «Читаем Нимбуева».

Условия челленджа:
- Записать видеоролик с декламацией любимого стихотворения Намжила Нимбуева;
- Опубликовать видеоролик на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» с обязательной отметкой аккаунта национальной библиотеки РБ и хештегом #читаемНимбуева.

Лучшие работы будут опубликованы на официальной странице нацбиблиотеки в «ВКонтакте».

Напомним, что видеопроект «Читаем Нимбуева» посвящён 75-летию со дня рождения выдающегося бурятского поэта и переводчика Намжила Ширабовича Нимбуева (1948-1971). В социальных сетях публикуется серия видеороликов, в которых деятели культуры и искусства, известные писатели и поэты, представители власти, общественные деятели и почитатели творчества Намжила Нимбуева будут декламировать стихотворения поэта. Проект продлится до 11 июня. По окончании проекта будет подготовлен общий видеоролик, в который войдут лучшие декламации стихотворений. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

Возрастное ограничение: 12+.
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