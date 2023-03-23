Приём заявок продлится до 16 апреля
Дальневосточная общественная премия «Неравнодушный гражданин» приглашает к участию жителей всех регионов Дальнего Востока, в том числе и Бурятии. Любой желающий может выступить с полезной общественной инициативой и получить денежный приз.
Приём заявок на конкурс идет с 1 марта по 16 апреля 2023 года. Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей.
Для участия необходимо заполнить электронную форму заявки и выбрать одну из семи основных номинаций: «Семья и дети», «Мой город», «Просвещение», «Природа», «Культура», «Здоровый дух», «Патриотизм».
Заполнить заявку и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте премии: неравнодушныйгражданин.рф.
Жителей Бурятии приглашают побороться за премию «Неравнодушный гражданин»
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