Жителей Бурятии приглашают побороться за премию «Неравнодушный гражданин»

Приём заявок продлится до 16 апреля



Дальневосточная общественная премия «Неравнодушный гражданин» приглашает к участию жителей всех регионов Дальнего Востока, в том числе и Бурятии. Любой желающий может выступить с полезной общественной инициативой и получить денежный приз.



Приём заявок на конкурс идет с 1 марта по 16 апреля 2023 года. Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей.



Для участия необходимо заполнить электронную форму заявки и выбрать одну из семи основных номинаций: «Семья и дети», «Мой город», «Просвещение», «Природа», «Культура», «Здоровый дух», «Патриотизм».



Заполнить заявку и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте премии: неравнодушныйгражданин.рф.





