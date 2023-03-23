Видео: В Бурятии военные совершенствуют навыки стрельбы из АК-74М

На полигоне состоялись контрольные стрельбы
В Бурятии на полигоне «Дивизионный» с военнослужащими соединения управления Восточного военного округа провели занятия по огневой подготовке. Военнослужащие выполнили контрольные стрельбы из автомата АК-74М.
- С личным составом, участвующим в мероприятии, перед началом практической части занятия был проведён инструктаж по требованиям безопасности. Каждый элемент упражнения был разобран отдельно и отработан поэтапно. В заключительной части военнослужащие поразили статичные и появляющиеся мишени с места и при смене позиций для стрельбы, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Представители ВВО отмечают, что постоянно проводимые тренировки позволяют показывать высокие результаты при выполнении стрельб.
Местным властям снова пришлось заключить договор с нерасторопной компанией
Приём заявок продлится до 16 апреля
Все организации Улан-Удэ призвали навести у себя чистоту
На полигоне состоялись контрольные стрельбы
Экзамен в этот раз сдаёт 31 человек
Выявлять нарушителей помогали юидовцы
Местные жители призвали власти найти управу на хулиганов
Каждый район выбирал кандидатуру из числа жителей для включения в летопись истории Бурятии
Их будут выслеживать возле водоёмов и у железной дороги
Они состоялись в Еравнинском районе
Начальник учреждения отчитался о выполненных договорённостях
Там разместятся столовая, библиотека и спортивный зал
Для этого они устроят специальный обряд
В рамках выставки «Ворота в Азию»
Процедуру проводят только привитым от бешенства животным