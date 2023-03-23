Видео: В Бурятии военные совершенствуют навыки стрельбы из АК-74М







Представители ВВО отмечают, что постоянно проводимые тренировки позволяют показывать высокие результаты при выполнении стрельб.



В Бурятии на полигоне «Дивизионный» с военнослужащими соединения управления Восточного военного округа провели занятия по огневой подготовке. Военнослужащие выполнили контрольные стрельбы из автомата АК-74М.- С личным составом, участвующим в мероприятии, перед началом практической части занятия был проведён инструктаж по требованиям безопасности. Каждый элемент упражнения был разобран отдельно и отработан поэтапно. В заключительной части военнослужащие поразили статичные и появляющиеся мишени с места и при смене позиций для стрельбы, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.