В нём примут участие молодые исполнители
26 марта в Улан-Удэ состоится I международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «В мире джаза». Местом проведения мероприятия станет концертно-театральный центр «Феникс».
Лучшие композиции исполнят учащиеся детских школ искусств, колледжей и творческих вузов по соответствующим направлениям. Начало конкурса запланировано на 9:00.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ пройдёт джазовый конкурс
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