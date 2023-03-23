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В Улан-Удэ пройдёт джазовый конкурс

В Улан-Удэ пройдёт джазовый конкурс
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём примут участие молодые исполнители

26 марта в Улан-Удэ состоится I международный музыкальный конкурс молодых исполнителей «В мире джаза». Местом проведения мероприятия станет концертно-театральный центр «Феникс».

Лучшие композиции исполнят учащиеся детских школ искусств, колледжей и творческих вузов по соответствующим направлениям. Начало конкурса запланировано на 9:00.

Возрастное ограничение: 6+.
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