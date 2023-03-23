Детям могут давать только творческие задания
Жители Закаменского района Бурятии поинтересовались в местной группе «Закамна-инфо.24/7», могут ли ученикам младших классов давать домашнее задание на выходные дни. В районном управлении образования пояснили, что Минобразования РФ это не рекомендует.
- Есть нормативные документы – письмо Минобразования России № 2921/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы» от 25 сентября 2000 года и СанПин 2.4. 2. 28-21-10 («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), – отметили в РУО.
Там добавили: учитель может порекомендовать детям на уик-энд только творческие домашние задания, связанные с развитием мелкой моторики. Это лепка, оригами, рисунок или поделки из бумаги.
В Бурятии напомнили о запрете на домашку для младшеклассников в выходные
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