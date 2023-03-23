Экзамен в этот раз сдаёт 31 человек
В Бурятии на этой неделе стартовал досрочный период ЕГЭ. В понедельник, 20 марта, будущие выпускники сдавали экзамены по литературе и географии: из восьми зарегистрированных участников на тестирование по первой дисциплине пришли шестеро, по второй – 7 из 15-ти
В четверг, 23-го числа, в лингвистической гимназии №3 в Улан-Удэ проходит ЕГЭ по русскому языку. Всего на него зарегистрировались 63 человека, а явился только 31, рассказали в Минобрнауки РБ.
В 2023 году единый государственный экзамен проведут в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября). Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте Рособрнадзора.
В Бурятии на досрочный ЕГЭ по русскому не явилась половина участников
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