Жителям Бурятии предлагают создать логотип юбилея Бичуры

В этом году село отметит 300-летнюю годовщину



В Бурятии объявлен конкурс по созданию логотипа к 300-летнему юбилею села Бичура.



Участникам предлагается создать логотип, который будет отражать тему «300-летие села Бичура», а также содержать основной (центральный) элемент – юбилейную дату. Работа должна быть красочной, привлекающей внимание, с простыми понятными образами, без труднопроизносимых слов и аббревиатур. Изображение должно быть чётким, понятным, как и в большом, так и в малом размере.



В конкурсе нет ограничений: могут участвовать как физические, так и юридические лица. Участники могут подготовить эскиз логотипа индивидуально или в составе коллектива. Возраст участников не ограничен.



Участники конкурса предоставляют в комиссию:

- анкету участника конкурса установленной формы;

- цветовое решение логотипа в электронном виде (цифровая графика и др.);

- цветовое решение логотипа на бумажном носителе формата А4 (техника рисования).

Срок подачи заявок с 27 марта по 3 апреля.



Логотип предполагается использовать при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформления мероприятий, посвящённых празднованию юбилея села Бичуры.



Победитель конкурса получит денежный приз. А также, авторам, имеющим оригинальные идеи, вручаются дипломы и благодарственные письма.



Будет проведено голосование на лучший логотип среди жителей Бичурского района в вайбер-приложении «Бичура-инфо.24/7» с 8 апреля по 9 апреля. Об этом сообщает администрация Бичурского района.



Возрастное ограничение: 0+.



