В Улан-Удэ наградили участников конкурса «Бурятия - это мы»

Каждый район выбирал кандидатуру из числа жителей для включения в летопись истории Бурятии
Конкурс «Бурятия – это мы» впервые проводился по поручению главы республики Алексея Цыденова. Он стартовал с 22 ноября 2022 года среди муниципальных образований. Итоги подвели накануне.
Согласно условиям конкурса каждый район и городской округ должны были выбрать среди своих жителей достойную кандидатуру для включения в летопись истории Республики Бурятия и затем разместить информацию о конкурсанте на сайте «Гордость Бурятии».
- Три месяца мы размещали публикации о конкурсантах на сайте «Гордость Бурятии», за это время их прочитали 40 тысяч посетителей. Многие из них молодёжь. Думаю, это лучший пример для подрастающего поколения, - рассказал директор фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев.
Победителей определяли главы районов. Ими стали люди, которые большую часть жизни прожили на своей малой Родине и сделали что-то важное для её развития, своим примером мотивируя односельчан.
Конкурс не имел соревновательной основы, каждый участник получил благодарственное письмо главы Бурятии Алексея Цыденова и памятную статуэтку.
- Вся моя трудовая деятельность связана с воспитанием молодого поколения. Я родилась в Баргузинском районе, выросла здесь, после школы поехала учиться в институт, а затем снова вернулась на малую Родину, чтобы развивать родное село. Очень хочется, чтобы и молодёжь видела здесь перспективы для дальнейшей жизни, - подчеркнула заслуженный учитель Бурятии, учитель математики и физики высшей категории Баргузинской СОШ Софья Ухинова.
Конкурс планируют сделать традиционным. Со всеми его участниками можно ознакомиться на сайте «Гордость Бурятии».
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