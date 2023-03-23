На ней будут представлены берестяные изделия бурятских мастеров
24 марта в Улан-Удэ начнёт работу выставка «Берестяная поэзия – Үйhэнэй уянга». Она откроется в музее природы Бурятии.
На выставке впервые будут продемонстрированы берестяные изделия Сокто Дашиева, одного из лучших мастеров-берестянщиков России. Это оригинальная берестяная люлька, туеса, маслобойка и другие изделия. Сокто Очирович работает в Тохорюктинской средней школе учителем труда, ведёт кружок декоративно-прикладного искусства по бересте, является дипломантом, победителем в различных номинациях многочисленных всероссийских конкурсов по бересте. В 2022 году стал победителем в номинации «Жилье из бересты» в III межрегиональном конкурсе мастеров по художественной обработке бересты «Берестяной хоровод» в Томске.
- В этом искусстве очень важна преемственность поколений, поскольку секреты мастерства передаются только от учителя к ученику. Сокто Очирович с уважением относится к своему наставнику и другу в берестяном искусстве, заслуженному работника культуры Республики Бурятия – Валерию Дашеевичу Цыбикову, работы которого также будут представлены на данной выставке, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
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В Улан-Удэ откроется выставка «Берестяная поэзия»
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