На севере Бурятии неизвестные воруют квитанции за коммуналку и жгут их в подъездах

Местные жители призвали власти найти управу на хулиганов
Северобайкальцы пожаловались на неизвестных, которые безобразничают в подъездах жилых домов. Люди заявили, что кто-то ворует бумажные уведомления за коммунальные платежи из их новых почтовых ящиков, а потом сжигает платёжки на месте.
- Соседи из других подъездов говорят об аналогичном. Словить хулиганов ещё не удалось, а бумага в ящиках так и торчит. Можно как-то оповестить службы, чтоб они до конца заталкивали туда платёжки? – поинтересовались местные жители в чате «Северобайкальск-инфо.24/7».
Власти уже пообещали направить всем ресурсникам соответствующие письма.
Северобайкальцев призвали сразу же звонить по номеру 112, если они заметят людей, жгущих платёжки в подъездах. А ещё посоветовали им на всякий случай установить в подъезде видеонаблюдение.
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