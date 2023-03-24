Принять участие могут жители из других регионов
В рамках 10-го юбилейного Забайкальского международного кинофестиваля, который пройдёт в Чите с 31 мая по 4 июня, объявлен конкурс киносценариев и короткометражных фильмов.
Международный конкурс короткометражных фильмов приглашает всех желающих принять участие в конкурсах по следующим номинациям:
– «Лучший короткометражный фильм, сделанный в Забайкальском крае»;
– «Лучший короткометражный игровой фильм»;
– «Лучший короткометражный документальный фильм».
Победитель в каждой из номинаций получит диплом и памятный приз. Фильмы победителей будут показаны в рамках акции «Ночь короткого метра», проходящей на открытой фестивальной площадке зрителям столицы Забайкальского края.
В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, имеющие авторские права и представившие заявки на фильмы и просмотровые версии фильмов в срок. Участие могут принят фильмы, сделанные в 2021-2023 годах. Хронометраж ленты не должен превышать 30 минут.
Фильмы принимаются к рассмотрению в срок до 15 мая. Картина должна быть законченным произведением, иметь начальные и/или концевые титры. Качество записи материала должно быть достаточным для воспроизведения на компьютере в хорошем качестве.
В конкурсе «Лучший сценарий короткометражного фильма» может принять участие только жители Забайкальского края, написавшие сценарий для короткометражного фильма. К рассмотрению принимаются только законченные произведения, оформленные композиционно.
В этом году отбор лучших сценариев осуществит режиссёр, сценарист, продюсер, уроженец Забайкалья Сергей Лагодин. Результаты конкурса будут объявлены в период проведения фестиваля. Главным призом победителю конкурса станет денежная премия и поддержка в продвижении работы. Об этом сообщает оргкомитет кинофестиваля.
Возрастное ограничение: 18+.
В Забайкалье объявлен конкурс короткометражных фильмов
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