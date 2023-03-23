В Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали четвёртую двойню

Девочек назвали Мирославой и Владиславой



20 марта в Мухоршибирском районе Бурятии была зарегистрирована четвертая двойня с начала года. В семье Владислава Дмитриевича и Натальи Артёмовны родились две дочки.



Малышек назвали Мирослава и Владислава, что в переводе означает «славящая мир» и «владеющая славой». Теперь в счастливой семье трое детей.



С радостным событием счастливых родителей поздравили и вручили свидетельства о рождении сотрудники Мухоршибирского районного отдела, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

