Просветительскую акцию проведут 8 апреля
Жителей Бурятия приглашают принять участие во всемирной просветительской акции «Тотальный диктант». Уже в двадцатый раз у всех желающих будет возможность проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой. На этот раз текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока – Василий Авченко.
Просветительская акция состоится 8 апреля. Любой желающий может проверить свои силы на 10 площадках города Улан-Удэ:
- Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова – по адресу: улица Ранжурова, 6, корпус 2;
- Школа № 12 имени Героя Советского Союза Ж.Е. Тулаева – по адресу: улица Пищевая, 13 В;
- Школа № 20 города Улан-Удэ – улица Геологическая, 9;
- Лицей № 27 - ул. Туполева,14, корпус «А»;
- Школа № 32 города Улан-Удэ - ул. Жердева, 122;
- Школа № 48 города Улан-Удэ - ул. Чертенкова, 100а;
- Школа №55 города Улан-Удэ - ул. В. Шукшина, 1;
- Школа № 63 города Улан-Удэ – 112 квартал, дом 36;
- Школа № 65 города Улан-Удэ имени Г.С. Асеева - ул. Гагарина, 26а;
- Школа № 41 имени И.Н. Баторова - ул. Октябрьская, 29.
Регистрация на площадках откроется 29 марта, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Жителей Бурятии приглашают на «Тотальный диктант»
Общество, Фото:
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