Жителей Бурятии приглашают на «Тотальный диктант»

Просветительскую акцию проведут 8 апреля



Жителей Бурятия приглашают принять участие во всемирной просветительской акции «Тотальный диктант». Уже в двадцатый раз у всех желающих будет возможность проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой. На этот раз текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока – Василий Авченко.



Просветительская акция состоится 8 апреля. Любой желающий может проверить свои силы на 10 площадках города Улан-Удэ:

- Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова – по адресу: улица Ранжурова, 6, корпус 2;

- Школа № 12 имени Героя Советского Союза Ж.Е. Тулаева – по адресу: улица Пищевая, 13 В;

- Школа № 20 города Улан-Удэ – улица Геологическая, 9;

- Лицей № 27 - ул. Туполева,14, корпус «А»;

- Школа № 32 города Улан-Удэ - ул. Жердева, 122;

- Школа № 48 города Улан-Удэ - ул. Чертенкова, 100а;

- Школа №55 города Улан-Удэ - ул. В. Шукшина, 1;

- Школа № 63 города Улан-Удэ – 112 квартал, дом 36;

- Школа № 65 города Улан-Удэ имени Г.С. Асеева - ул. Гагарина, 26а;

- Школа № 41 имени И.Н. Баторова - ул. Октябрьская, 29.



Регистрация на площадках откроется 29 марта, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

