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В библиотеках Бурятии провели конкурс по скорочтению

В библиотеках Бурятии провели конкурс по скорочтению
Общество,  Фото:пресс-служба РДЮБ
В мероприятии приняло участие 15 районов республики

21 марта в библиотеках Бурятии прошёл республиканский конкурс по скорочтению на бурятском языке «Унша», посвящённый столетию со дня образования республики. Мероприятие проводилось в рамках Недели детской книги.

В конкурсе приняло участие более 200 юных читателей из 15 районов Бурятии: Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского, Селенгинского, Хоринского и города Улан-Удэ.

В каждом районном центре, в библиотеках ребят оценивало компетентное жюри, в которое вошли преподаватели бурятского языка, общественные деятели, артисты, писатели, библиотекари.

По условиям конкурса, чтобы получить хороший результат надо было прочитать текст на бурятском языке: участникам 3 классов – 50-60 слов в минуту, участникам 4 классов – 60-70 слов в минуту. Более восьмидесяти участников по республике показали высокие результаты и стали победителями конкурса у себя в районе. На площадке республиканской детской библиотеки в конкурсе принимали участие учащиеся Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1.

- При подведении итогов жюри пришлось нелегко. Оценивая технику чтения члены жюри руководствовались современными нормами бурятского языка, следили за правильным использованием ударений, интонационными акцентами на знаках препинания, общим качеством речи. В целом, республиканский конкурс по скорочтению показал, что все участники свободно владеют бурятским языком и отличной техникой чтения, - сообщает республиканская детско-юношеская библиотека.

Юным читателям конкурс понравился. Они с большим удовольствием боролись за призовые места. Организаторы конкурса вручили каждому участнику ценный подарок: книги, настольные игры.

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