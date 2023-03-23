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В Иркутске установят современные арт-объекты

В Иркутске установят современные арт-объекты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они появятся у Московских ворот и памятника основателям города

В Иркутске, на площадке информационно-туристской службы города прошло заседание рабочей группы, посвящённое организации фотозон. Их изготовление и установку планируют провести в этом году. Участие в обсуждении приняли специалисты мэрии, архитекторы, представители иркутских и красноярских проектно-производственных объединений.

– Средства на развитие туристического потенциала Иркутска будут направлены в рамках софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. Запланирована работа в нескольких направлениях, в том числе замена туристической навигации, установка туалетных модулей, создание фотозон вдоль туристического маршрута «Зелёная линия», – рассказала руководитель МКУ «Городская среда» Марина Шевела.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участники встречи рассмотрели идеи и варианты их воплощения, обсудили расположение объектов и алгоритм дальнейших действий.

В настоящее время для создания фотозон определены две точки: около памятника основателям Иркутска и у триумфальной арки «Московские ворота». Предполагается, что одним из арт-объектов станут полигональные зеркальные буквы, образующие слоган «Счастье чистой воды». Для воплощения предложили использовать шрифт «Иркутск». На улицах Урицкого и Ленина рассматривают возможность установки биноклей, в которых современные изображения города смогут сменяться архивными фотографиями.

– Сейчас мы находимся на этапе сбора и обсуждения идей. Предложения также принимаются по электронной почте: [email protected] Изучаем опыт других городов и проектно-производственных объединений для создания уникальных арт-объектов, – прокомментировала советник мэра Инга Корочкина.

Иркутск арт-объект фотозона

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