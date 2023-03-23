23 марта

22 марта

Популярное

У медколледжа в Улан-Удэ появится новый шестиэтажный корпус

У медколледжа в Улан-Удэ появится новый шестиэтажный корпус
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там разместятся столовая, библиотека и спортивный зал

В Улан-Удэ построят новый учебный корпус республиканского базового медицинского колледжа. Сейчас специалисты разрабатывают проект здания. Работу должны завершить уже в этом году.

Сам корпус, рассчитанный на 300 мест, будет шестиэтажным – вместе с цоколем. Там разместятся спортивный зал и столовая. Имеющаяся на 40 человек не соответствует требованиям СанПин, пояснили в управлении капстроительства Бурятии.

Здание возведут рядом с уже существующим главным корпусом и соединят их тёплым переходом.

- При разработке проекта предусмотрят кабинеты по хирургии, терапии, педиатрии, анатомии и стоматологии. В новом корпусе также будут актовый и конференц-залы и библиотека. Проект должны разработать в сентябре, а строительство начнётся после определения источника финансирования, – пояснил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

Пока учебные корпуса медколледжа размещаются в приспособленных помещениях. В таких условиях не хватает залов для учебных аудиторий, лабораторий и проведения лекций.
строительство медицинский колледж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнских школьников на весенних каникулах возьмут под контроль
Улан-удэнских школьников на весенних каникулах возьмут под контроль
Общество, 23.03.2023
Их будут выслеживать возле водоёмов и у железной дороги
У медколледжа в Улан-Удэ появится новый шестиэтажный корпус
У медколледжа в Улан-Удэ появится новый шестиэтажный корпус
Общество, 23.03.2023
Там разместятся столовая, библиотека и спортивный зал

В Улан-Удэ продолжается бесплатная стерилизация собак
В Улан-Удэ продолжается бесплатная стерилизация собак
Общество, 23.03.2023
Процедуру проводят только привитым от бешенства животным

В Бурятии посчитали диких кабанов
В Бурятии посчитали диких кабанов
Общество, 23.03.2023
Общая протяжённость маршрутов составила более 1000 км
В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
Общество, 23.03.2023
В мероприятии участвовали около 30 осуждённых
В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
Общество, 23.03.2023
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке
В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель
В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель
Общество, 23.03.2023
Общественники обвинили городских чиновников в бездействии
Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья
Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья
Общество, 23.03.2023
Сейчас там вовсю готовятся к масштабному переустройству сетей
Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах
Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах
Общество, 23.03.2023

Теперь им запрещено курить в парка и на остановках

В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
Общество, 23.03.2023
Отлавливать бродячих животных там будут весь день
Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО
Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО
Общество, 23.03.2023
Мужчина решился на этот поступок после гибели односельчанина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^