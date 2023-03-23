Там разместятся столовая, библиотека и спортивный зал
В Улан-Удэ построят новый учебный корпус республиканского базового медицинского колледжа. Сейчас специалисты разрабатывают проект здания. Работу должны завершить уже в этом году.
Сам корпус, рассчитанный на 300 мест, будет шестиэтажным – вместе с цоколем. Там разместятся спортивный зал и столовая. Имеющаяся на 40 человек не соответствует требованиям СанПин, пояснили в управлении капстроительства Бурятии.
Здание возведут рядом с уже существующим главным корпусом и соединят их тёплым переходом.
- При разработке проекта предусмотрят кабинеты по хирургии, терапии, педиатрии, анатомии и стоматологии. В новом корпусе также будут актовый и конференц-залы и библиотека. Проект должны разработать в сентябре, а строительство начнётся после определения источника финансирования, – пояснил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
Пока учебные корпуса медколледжа размещаются в приспособленных помещениях. В таких условиях не хватает залов для учебных аудиторий, лабораторий и проведения лекций.
У медколледжа в Улан-Удэ появится новый шестиэтажный корпус
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