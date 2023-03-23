Жители Бурятии отмечают Навруз

В рамках празднования состоится ряд праздничных мероприятий



В Бурятии верующие отмечают праздник тюркских народов Навруз. В эти дни активисты дома дружбы народов проведут для жителей республики ряд праздничных мероприятий. Для детей участников специальной военной операции будет организован показ спектакля, а также семьи участников СВО пригласят на традиционный фестиваль в этнографический музей народов Забайкалья, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.



24 марта в доме дружбы в Улан-Удэ состоится праздничная программа «Мелодии Навруза» (6+), которая будет представлена концертными номерами и поздравлениями, презентацией видеороликов о праздновании Навруза в Татарстане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Азербайджане.



В рамках проекта «На улице добрых соседей дома дружбы народов Бурятии» для детей и взрослых будут показаны чайные традиции народов Средней Азии и Поволжья, пройдут фотосессии в национальных костюмах с головными уборами и музыкальными инструментами, мастер-классы по изготовлению восточных сладостей, народных кукол и сувениров, турнир по нардам.



25 марта для детей и семей участников СВО и гостей праздника республиканский кукольный театр «Ульгэр» покажет народную русскую сказку о добре и зле «Заветный сундучок» (0+). Центральная библиотека им. И. Калашникова организует вечер тюркской поэзии «Весну пою тебе, Родина!» (12+) и книжную выставку «Навруз – праздник мира, любви и добра» (12+). Пройдёт финал республиканского конкурса детских рисунков «Рисуем Навруз» (0+) с поздравлением победителей от руководителей узбекского, киргизского, казахского, азербайджанского, таджикского и татарского НКЦ и НКА.



26 марта в этнографическом музее народов Забайкалья стоится фестиваль Навруз (0+).



- В прошлом году в этнографическом музее мы угостили вкуснейшим пловом более 500 детей и взрослых, в этом году волшебные наборы восточных сладостей мы подарим детям и мамам защитников родины, участвующих в СВО, - рассказала председатель ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы» Сажида Баталова.

