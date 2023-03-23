Для этого они устроят специальный обряд
В ближайшее воскресенье, 26 марта, представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» проведут в Улан-Удэ еженедельный молебен «Хойморой Эжы». Хойморой Эжы – великая богиня, дочь Лусад Хана и протоматерь бурятских родов. Она защищает беременных женщин, матерей и детей и дарует долгожданного ребёнка бездетным семьям, пояснили в МРОШ.
Верующие могут принести для подношения божествам молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло и синий хадак. Нужно также взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. Начало молебна – в 11:00.
Священнослужители также ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине, добавили в «Тэнгэри».
Возрастное ограничение 12+
Шаманы из Бурятии вновь помолятся за матерей, детей и беременных
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