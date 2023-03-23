В Улан-Удэ продолжается бесплатная стерилизация собак

Процедуру проводят только привитым от бешенства животным
Накануне на городской ветеринарной станции на улице Зои Космодемьянской, 12 бесплатно простерилизовали ещё одну собаку. Свою питомицу по кличке Джуна привёл на операцию житель бурятской столицы.
Джуна хорошо перенесла процедуру и быстро оправилась от наркоза. Шов заживёт спустя пару недель, а через месяц животное восстановится полностью.
В учреждении напомнили: каждую среду бесплатную стерилизацию делают крупным (более 25 сантиметров в холке) и здоровым собакам (самкам) в возрасте от шести месяцев и старше. Требуется, чтобы они были привиты от бешенства и зарегистрированы в ветеринарной службе. Поставить четвероногое на учёт можно прямо на месте – правда, эта услуга уже платная. Акция продлится до конца года.
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