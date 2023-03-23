В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы

В мероприятии участвовали около 30 осуждённых



В филиале по Кабанскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии прошёл День открытых дверей. Мероприятие организовали сотрудники инспекции во взаимодействии с представителями районного центра занятости населения.



В мероприятии участвовали около 30 осуждённых, с которыми провели профориентационную работу и консультации в сфере социальной и иной помощи.



День открытых дверей провели для оказания социальной поддержки и помощи в трудоустройстве осуждённым, состоящим на учёте уголовно-исполнительной инспекции, сообщили в пресс-службе.





