В мероприятии участвовали около 30 осуждённых
В филиале по Кабанскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии прошёл День открытых дверей. Мероприятие организовали сотрудники инспекции во взаимодействии с представителями районного центра занятости населения.
В мероприятии участвовали около 30 осуждённых, с которыми провели профориентационную работу и консультации в сфере социальной и иной помощи.
День открытых дверей провели для оказания социальной поддержки и помощи в трудоустройстве осуждённым, состоящим на учёте уголовно-исполнительной инспекции, сообщили в пресс-службе.
В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
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