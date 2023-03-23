23 марта

22 марта

Популярное

В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы

В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В мероприятии участвовали около 30 осуждённых

В филиале по Кабанскому району уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии прошёл День открытых дверей. Мероприятие организовали сотрудники инспекции во взаимодействии с представителями районного центра занятости населения.

В мероприятии участвовали около 30 осуждённых, с которыми провели профориентационную работу и консультации в сфере социальной и иной помощи.

День открытых дверей провели для оказания социальной поддержки и помощи в трудоустройстве осуждённым, состоящим на учёте уголовно-исполнительной инспекции, сообщили в пресс-службе.


УФСИН осужденные трудоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии посчитали диких кабанов
В Бурятии посчитали диких кабанов
Общество, 23.03.2023
Общая протяжённость маршрутов составила более 1000 км
В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
В Бурятии осуждённым помогли в поиске работы
Общество, 23.03.2023
В мероприятии участвовали около 30 осуждённых
В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
В Улан-Удэ определились с местом проведения «Российского Азимута»
Общество, 23.03.2023
Соревнования состоятся на Верхней Берёзовке
В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель
В оставшемся без нормальных дорог микрорайоне Улан-Удэ выявили захват земель
Общество, 23.03.2023
Общественники обвинили городских чиновников в бездействии
Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья
Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья
Общество, 23.03.2023
Сейчас там вовсю готовятся к масштабному переустройству сетей
Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах
Забайкальских курильщиков ещё сильнее ограничили в правах
Общество, 23.03.2023

Теперь им запрещено курить в парка и на остановках

В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак
Общество, 23.03.2023
Отлавливать бродячих животных там будут весь день
Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО
Уроженец Бурятии в 63 года отправился добровольцем на СВО
Общество, 23.03.2023
Мужчина решился на этот поступок после гибели односельчанина
В Улан-Удэ покажут фильм о старообрядцах «Тарбагатай. Дорогами любви»
В Улан-Удэ покажут фильм о старообрядцах «Тарбагатай. Дорогами любви»
Общество, 22.03.2023
Фильм снят по мотивам семейной саги Ольги Шейпак «Тарбагатай»
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом врач назвала главные условия заражения
В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом врач назвала главные условия заражения
Общество, 22.03.2023
При единичном контакте с больным туберкулёзом не заболевают
В Бурятии резко «скакнула» заболеваемость коронавирусом
В Бурятии резко «скакнула» заболеваемость коронавирусом
Общество, 22.03.2023
За последние сутки она увеличилась втрое

В Улан-Удэ школьников сводили на экскурсию в пожарную часть
В Улан-Удэ школьников сводили на экскурсию в пожарную часть
Общество, 22.03.2023
Сотрудники МЧС показали пожарную технику и провели лекцию о правилах безопасности

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^