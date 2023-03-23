Русский дом в Улан-Баторе открывает VR-площадку «Здравствуй, Россия»

В рамках выставки «Ворота в Азию»



23 марта 2023 года в Русском доме в Улан-Баторе произойдёт историческое событие, сообщает представительство Россотрудничества в Монголии. В атриуме откроется VR-площадка «Здравствуй, Россия».

Это новая возможность знакомства с Россией для граждан Монголии, посетителей Русского дома. Её элементы выполнены в традиционном русском стиле и представляют национальные традиции деревянного зодчества, народной культуры.

Площадка «Здравствуй, Россия!» будет знакомить жителей Монголии с прекрасной и большой страной. Виртуальные путешествия по городам России, её лучшим туристическим маршрутам, памятным местам и музеям "откроют любопытным и увлеченным людям новые грани современной российской жизни". В Россотрудничестве утверждают, что проект сделает ещё понятнее русскую душу, укрепит интерес людей разных поколений к своему северному соседу, с которым Монголию объединяет вековая дружба и сотрудничество.

VR-площадку откроют в рамках 37-й международной универсальной выставки «Ворота в Азию», которая проходит в Улан-Баторе с 22 по 25 марта.