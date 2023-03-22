22 марта

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В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом врач назвала главные условия заражения

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом врач назвала главные условия заражения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
При единичном контакте с больным туберкулёзом не заболевают

Люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулёзом не заболевают, при этом маска, надетая на больного туберкулёзом, помогает избежать заражения окружающих, сообщила РИА Новости фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом.

- Если у человека нет иммунодефицита, тогда при единичном контакте с больным туберкулезом, он не заболеет, особенно, если это был случайный контакт. Если же есть достаточно серьёзный иммунодефицит, то может хватить одной встречи с больным туберкулезом и малой дозы инфекционного агента, - рассказала Елена Богородская.

- Также если этот контакт продолжался длительное время и на пациенте не было никаких средств индивидуальной защиты, то, конечно, может заболеть и человек без иммунодефицита. Маска, надетая на больного туберкулезом, может спасти от заражения окружающих, - добавила врач.

Инкубационный период туберкулезной инфекции длится от двух месяцев до 60 лет и более. Подавляющее большинство контактных лиц после инфицирования заболевают туберкулезом в первые пять лет.

Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта.

Сейчас в Бурятии проходит информационный декадник по борьбе с туберкулёзом

туберкулез

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