В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом врач назвала главные условия заражения









Сейчас в Бурятии проходит информационный декадник по борьбе с туберкулёзом

Люди без иммунодефицита при единичном контакте с больным туберкулёзом не заболевают, при этом маска, надетая на больного туберкулёзом, помогает избежать заражения окружающих, сообщила РИА Новости фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом.- Если у человека нет иммунодефицита, тогда при единичном контакте с больным туберкулезом, он не заболеет, особенно, если это был случайный контакт. Если же есть достаточно серьёзный иммунодефицит, то может хватить одной встречи с больным туберкулезом и малой дозы инфекционного агента, - рассказала Елена Богородская.- Также если этот контакт продолжался длительное время и на пациенте не было никаких средств индивидуальной защиты, то, конечно, может заболеть и человек без иммунодефицита. Маска, надетая на больного туберкулезом, может спасти от заражения окружающих, - добавила врач.Инкубационный период туберкулезной инфекции длится от двух месяцев до 60 лет и более. Подавляющее большинство контактных лиц после инфицирования заболевают туберкулезом в первые пять лет.Всемирный день борьбы с туберкулёзом отмечается 24 марта.