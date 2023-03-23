В сотых кварталах Улан-Удэ устроят «охоту» на собак

Отлавливать бродячих животных там будут весь день



Сегодня, 23 марта, в сотых микрорайонах Улан-Удэ состоится очередной «собачий» рейд. Там будут отлавливать беспризорных псов, сообщили в комитете городского хозяйства.



Мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев. А с 10:00 до 16:00 у дома № 119 в 119 квартале развернут специальный пункт, где все желающие смогут бесплатно привить собак от бешенства, а за 355 рублей – зарегистрировать их и установить специальный чип.



Подавать заявки на отлов и сообщать о нарушении правил содержания четвероногих предлагают по телефону оперативного штаба 8-924-456-04-99.

