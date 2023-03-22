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Бурятии пока не грозит африканская зараза

Бурятии пока не грозит африканская зараза
Общество,  Фото:pixabay.com
Однако АЧС уже добралась до одного из российских регионов

Недавно в селе Малая Минуса на юге Красноярского края выявили очаг африканской чума свиней (АЧС). Его обнаружили на территории личного подсобного хозяйства, где изначально погибло около 40 поросят.

В итоге властям пришлось ввести в Минусинском районе режим ЧС. В гигантском костре сожгли более 500 свиных туш. Их изъяли в эпизоотическом очаге и в 45 личных подворьях – в радиусе пять километров от него. По предварительным данным, зараза «расползалась» из-за того, что владелец хрюшек скрыл их падёж, хотя должен был проинформировать об этом ветеринарную службу в течение суток – согласно закону «О ветеринарии».

В Бурятии ситуация с АЧС остаётся благополучной. Однако в республиканском управлении ветеринарии напомнили, что африканская чума входит в перечень особо опасных болезней животных и приносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству. Владельцев поросят призвали к строгому соблюдению требований по их содержанию, утверждённых приказом Минсельхоза России № 621 от 21 октября 2020 года. Среди них, к примеру – запрет кормить животных объедками.

Африканская чума свиней вплотную «подобралась» к Бурятии зимой 2019-го. Опасное заболевание попало в республику из соседней Монголии. Колбасные изделия с африканской заразой в начале февраля продавали в магазинах Улан-Удэ и восьми районов – Кабанского, Джидинского, Заиграевского, Селенгинского, Кяхтинского, Курумканского, Закаменского и Баргузинского. Все подозрительные продукты сняли с продажи, а жителей республики, которые всё-таки успели приобрести, призвали вернуть колбасу в торговые точки, пообещав заплатить за неё вдвое больше.

Впервые АЧС обнаружили в начале прошлого века в Южной Африке. Для человека вирус не опасен, но для животных смертелен – вакцины и лекарств против него нет. Единственная возможность не допустить дальнейшего распространения заразы – сжечь всех животных и ферму, где они содержались. 
африканская чума свиней животные сельское хозяйство

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