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В Бурятии преимущественно без осадков

В Бурятии преимущественно без осадков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём до -6

По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 23 марта в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -2,-7, местами -10,-15.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём -4,-6. 
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