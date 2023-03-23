В Улан-Удэ днём до -6
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 23 марта в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -2,-7, местами -10,-15.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём -4,-6.
В Бурятии преимущественно без осадков
Общество, Фото:
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