В Бурятии преимущественно без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём до -6



По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 23 марта в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -2,-7, местами -10,-15.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём -4,-6.

