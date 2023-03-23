В Бурятии двое детей вернулись в кровную семью

Они воссоединились с родными





Двое воспитанников Кабанского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей – брат и сестра – вернулись домой, в свою семью. Об этом сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7».Сотрудники соцучреждения работают с кровными родственниками и родителями всех ребятишек и теми, кто хочет принять их. Специалисты распространяют буклеты и размещают данные о детях в СМИ.В 2021 и 2022 годах в замещающие семьи передали по 13 воспитанников центра, а в первом квартале 2023-го – двух. К родным по решению суда в 2021-ом вернулись 7 ребятишек (три семьи), с начала 2023-го – пятеро (две семьи), пишет «Кабанск-инфо.24/7».