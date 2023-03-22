В Бурятии резко «скакнула» заболеваемость коронавирусом

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Заболеваемость коронавирусом в Бурятии заметно возросла. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 22 марта, COVID-19 обнаружили ещё у 42 человек. Накануне было 15. С начала пандемии его выявили у 155 937 жителей республики.
Победили вирус 152 599 инфицированных. Всего специалисты провели 2 807 660 лабораторных исследований, в том числе 1928 – накануне.
Чтобы избежать заражения, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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