В Бурятии летом отдохнут сто детей из Донецкой народной республики















Как сообщал «Байкал-Daily» , в лагеря летом отправятся, в частности, 11 700 юных жителей Улан-Удэ. Заявления на путёвки через Госуслуги и официальный сайт мэрии принимают до конца марта. Те, кто не уложится в этот срок, смогут подать заявку непосредственно в лагерь с 1 апреля по 15 июля. Пребывание там обойдётся в 31 с лишним тысячу. Родителям придётся заплатить примерно 21 200, а остальную сумму – 10 141 рубль – компенсируют из республиканского бюджета.

В Бурятии вовсю готовятся к летнему оздоровительному сезону. Как сообщила в соцсетях зампред правительства по социальной политике – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, дети в этом году отдохнут в 428 лагерях. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделят 283 миллиона 300 тысяч рублей.В республику приедут и 100 ребятишек из Старобешевского района ДНР, над которым в прошлом году взяли шефство региональные власти.- Все ведомства, муниципалитеты, надзорные органы и руководители ведут обширную работу, чтобы обеспечить безопасный, качественный, интересный и комфортный летний отдых нашим детям, – написала Евгения Лудупова на своей странице во «ВКонтакте».