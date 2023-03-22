Мероприятие состоится в Национальной библиотеке
5 апреля в 16:00 в литературно-музыкальной гостиной Национальной библиотеки Буяртии состоится музыкальный вечер «Великий русский композитор Сергей Рахманинов».
- Библиотекари расскажут гостям мероприятия о его жизни и творчестве, прозвучат записи его произведений. Гости услышат также живое исполнение романсов на музыку композитора. В течение вечера будет действовать книжная выставка, на которой будут представлены издания из фонда библиотеки, посвященные С. Рахманинову, - рассказали организаторы выставки.
В апреле 2023 года исполняется 150 лет со дня рождения композитора, гениального пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова, который стал символом русской музыки во всем мире.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ пройдёт музыкальный вечер, посвящённый Сергею Рахманинову
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