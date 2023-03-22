В Улан-Удэ «потушили» «Ольхон»

















Сегодня, 22 марта, в торговом комплексе «Ольхон» прошли пожарно-тактические учения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.- Согласно тактическому замыслу, в результате короткого замыкания электропроводки произошло загорание в торговом зале на цокольном этаже. Загорание характеризуется большой горючей нагрузкой, быстрым распространением огня и сильным задымлением, - сообщил начальник пожарно-спасательной части № 1 Баир Александров.Звенья газодымозащитной службы с верхних этажей эвакуировали посетителей центра. По легенде учений, во время тушения на пожарных обрушились потолочные перекрытия. Были начаты аварийно-спасательные работы.Помимо пожарных, на месте работали сотрудники Росгвардии, медицины катастроф и спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы.- По итогам мероприятия прошёл разбор ошибок и недочётов действий личного состава подразделений и персонала торгового комплекса. Учения оценены на «удовлетворительно»,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Всего в ликвидации условного пожара принимали участие 37 пожарных и восемь единиц техники.