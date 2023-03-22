Гала-концерт фестиваля состоится в последний день марта
31 марта в Бурятии пройдёт гала-концерт регионального этапа «Российской студенческой весны». Мероприятие состоится в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
В этом году в фестивале творчества студентов республики принимали участие 21 профессиональная образовательная организация и 5 высших учебных заведений. На гала-концерте будут представлены лучшие номера по мнению жюри от самых творческих студентов Бурятии.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии подведут итоги «Студенческой весны»
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