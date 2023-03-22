В Бурятии подведут итоги «Студенческой весны»

Гала-концерт фестиваля состоится в последний день марта



31 марта в Бурятии пройдёт гала-концерт регионального этапа «Российской студенческой весны». Мероприятие состоится в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



В этом году в фестивале творчества студентов республики принимали участие 21 профессиональная образовательная организация и 5 высших учебных заведений. На гала-концерте будут представлены лучшие номера по мнению жюри от самых творческих студентов Бурятии.



Возрастное ограничение: 6+.

