Там нет возможности установить фонарь
Жильцы домов в переулке Шумный в баунтовском посёлке Маловский пожаловались в местной группе «Баунт-инфо.24/7» на отсутствие освещения. Люди поинтересовались, когда оно, наконец, там появится.
- Вся улица в фонарях, а мы, конец улицы, сидим в темноте. Асфальта нет – одни камни да булыжники, так ещё и без освещения, – заявили сельчане.
В администрации сельского поселения «Багдаринское» пояснили, что фонарь в переулке не установили «из-за отсутствия технической возможности». Опора ЛЭП, на которую можно повесить его, находится в аварийном состоянии. Освещение появится, как только конструкцию отремонтируют. Это должны сделать до конца года.
Переулок в посёлке в Бурятии погрузился во тьму
Общество, Фото:
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