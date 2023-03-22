Переулок в посёлке в Бурятии погрузился во тьму

Там нет возможности установить фонарь



Жильцы домов в переулке Шумный в баунтовском посёлке Маловский пожаловались в местной группе «Баунт-инфо.24/7» на отсутствие освещения. Люди поинтересовались, когда оно, наконец, там появится.



- Вся улица в фонарях, а мы, конец улицы, сидим в темноте. Асфальта нет – одни камни да булыжники, так ещё и без освещения, – заявили сельчане.



В администрации сельского поселения «Багдаринское» пояснили, что фонарь в переулке не установили «из-за отсутствия технической возможности». Опора ЛЭП, на которую можно повесить его, находится в аварийном состоянии. Освещение появится, как только конструкцию отремонтируют. Это должны сделать до конца года.

