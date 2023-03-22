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Переулок в посёлке в Бурятии погрузился во тьму

Переулок в посёлке в Бурятии погрузился во тьму
Общество,  Фото:pixabay.com
Там нет возможности установить фонарь

Жильцы домов в переулке Шумный в баунтовском посёлке Маловский пожаловались в местной группе «Баунт-инфо.24/7» на отсутствие освещения. Люди поинтересовались, когда оно, наконец, там появится.

- Вся улица в фонарях, а мы, конец улицы, сидим в темноте. Асфальта нет – одни камни да булыжники, так ещё и без освещения, – заявили сельчане.

В администрации сельского поселения «Багдаринское» пояснили, что фонарь в переулке не установили «из-за отсутствия технической возможности». Опора ЛЭП, на которую можно повесить его, находится в аварийном состоянии. Освещение появится, как только конструкцию отремонтируют. Это должны сделать до конца года. 
освещение благоустройство

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