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В Улан-Удэ пассажиры жалуются на поездки вслепую

В Улан-Удэ пассажиры жалуются на поездки вслепую
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Не видно, где едешь», - жалуются горожане

В Улан-Удэ пассажиры жалуются на очень грязные окна в городских автобусах. Некоторые из них настолько запачканы, что изнутри салона улицы практически не видно.

- Вчера ехал в новом автобусе, он настолько грязный, что практически не видно, где едешь. Впервые с таким столкнулся. Честно говоря, даже немного было неприятно входить в такой автобус, - рассказал «Байкал-Daily» пассажир.
 


В МУП «Городские маршруты» «Байкал-Daily» сообщили, что моют автобусы ориентировочно раз в месяц зимой и летом, но осенью и весной - чаще, по мере загрязнения.

- В МУП «Городские маршруты» нет своей мойки, заключены договоры с тремя подрядными организациями (сторонними мойками – прим.). Проблему видим. Решаем, - прокомментировали на предприятии.

Вероятно, скоро автобусам устроят «банный день». 


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