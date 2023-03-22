В Улан-Удэ пассажиры жалуются на поездки вслепую













В Улан-Удэ пассажиры жалуются на очень грязные окна в городских автобусах. Некоторые из них настолько запачканы, что изнутри салона улицы практически не видно.- Вчера ехал в новом автобусе, он настолько грязный, что практически не видно, где едешь. Впервые с таким столкнулся. Честно говоря, даже немного было неприятно входить в такой автобус, - рассказал «Байкал-Daily» пассажир.В МУП «Городские маршруты» «Байкал-Daily» сообщили, что моют автобусы ориентировочно раз в месяц зимой и летом, но осенью и весной - чаще, по мере загрязнения.- В МУП «Городские маршруты» нет своей мойки, заключены договоры с тремя подрядными организациями (сторонними мойками – прим.). Проблему видим. Решаем, - прокомментировали на предприятии.Вероятно, скоро автобусам устроят «банный день».