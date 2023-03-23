Его проведут в селе Кабанск
25 марта в Бурятии состоится открытый республиканский турнир по смешанному боевому единоборству ММА «Защитник». Соревнования пройдут в административном центре Кабанского района.
Местом проведения турнира станет спорткомплекс в 1-м квартале. Начало соревнований в 12:00. Об этом сообщает комитет массовой физической культуры и спорта администрации МО «Кабанский район».
Возрастное ограничение: 12+.
В Бурятии состоится республиканский турнир по ММА
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