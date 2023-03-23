В Бурятии состоится республиканский турнир по ММА

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его проведут в селе Кабанск



25 марта в Бурятии состоится открытый республиканский турнир по смешанному боевому единоборству ММА «Защитник». Соревнования пройдут в административном центре Кабанского района.



Местом проведения турнира станет спорткомплекс в 1-м квартале. Начало соревнований в 12:00. Об этом сообщает комитет массовой физической культуры и спорта администрации МО «Кабанский район».



Возрастное ограничение: 12+.

