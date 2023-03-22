В регионе остаются 44 ледовые переправы
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы на реке Лена. В Качугском районе – вблизи села Верхоленск и в Жигаловском – в районе села Тутура.
- Объекты были признаны непригодными к дальнейшей эксплуатации в связи с неудовлетворительным состоянием льда, к которому привело повышение среднесуточных температур и естественное разрушение ледового покрова, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
На закрытых ледовых дорогах выставлены соответствующие дорожные знаки, съезды перекрыты.
В регионе остаются действующими 44 ледовые переправы: шесть – в Киренском, пять - в Тайшетском, четыре – в Катангском, по три – в Братском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском районах, по две – в Нижнеудинском, Нижнеилимском, Шелеховском, Чунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Усть-Илимском районах, по одной – в Жигаловском, Ольхонском, Усольском, Балаганском, Тулунском, Усть-Удинском районах.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее закрылись две ледовые переправы – в Тайшетском и Усть-Удинском районах.
В Иркутской области закрыли две ледовые переправы на Лене
Общество, Фото:
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