В Улан-Удэ откроется выставка юных художников

Выставка будет проходить до 10 апреля
Сегодня в 15:00 в Улан-Удэ в выставочном центре «Залуу» откроется выставка юных художников «Палитра юности». В экспозиции представлены творческие работы учащихся детской школы искусств № 5.
Выставка посвящена 100-летию Республики Бурятия. Она продлится до 10 апреля.
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