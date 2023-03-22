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В улусе Бурятии капитально отремонтируют школу

В улусе Бурятии капитально отремонтируют школу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Мухоршибирского района
Пока в школе идут подготовительные работы

Школу в улусе Кусоты Мухоршибирского района Бурятии ждёт капитальный ремонт. 15 марта прошла рабочая встреча представителей управления по капитальному строительству республики, комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством района, подрядных организаций с заказчиком и администрацией Кусотинской школы по вопросу проведения капитального ремонта здания.

В рамках рабочей встречи был произведён совместный осмотр здания, обсуждены вопросы по проведению капремонта.

Так. в ходе выполнения ремонта здания Кусотинской школы будут выполнены следующие виды работ: общее обновление конструкции кровли, замена перегородок, лестницы, полы, окон, дверей. Будут проведены отделочные работы потолков и стен, обновлена система отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроосвещения, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения.

Также будет произведено обновление оборудования. В пищеблоке, установят новые плиты, мармитные прилавки, стеллажи, холодильники, будет обновлена посуда. Во всех учебных кабинетах будет доставлена новая оргтехники и частично обновится учебная мебель, дополнится и спортивный инвентарь.

В данный момент идут подготовительные работы к предстоящему ремонту, сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.
Бурятия Мухоршибирский район капитальный ремонт ремонт школа

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