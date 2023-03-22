Пока в школе идут подготовительные работы
Школу в улусе Кусоты Мухоршибирского района Бурятии ждёт капитальный ремонт. 15 марта прошла рабочая встреча представителей управления по капитальному строительству республики, комитета по управлению имуществом и муниципальным хозяйством района, подрядных организаций с заказчиком и администрацией Кусотинской школы по вопросу проведения капитального ремонта здания.
В рамках рабочей встречи был произведён совместный осмотр здания, обсуждены вопросы по проведению капремонта.
Так. в ходе выполнения ремонта здания Кусотинской школы будут выполнены следующие виды работ: общее обновление конструкции кровли, замена перегородок, лестницы, полы, окон, дверей. Будут проведены отделочные работы потолков и стен, обновлена система отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроосвещения, пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения.
Также будет произведено обновление оборудования. В пищеблоке, установят новые плиты, мармитные прилавки, стеллажи, холодильники, будет обновлена посуда. Во всех учебных кабинетах будет доставлена новая оргтехники и частично обновится учебная мебель, дополнится и спортивный инвентарь.
В данный момент идут подготовительные работы к предстоящему ремонту, сообщает пресс-служба администрации Мухоршибирского района.
В улусе Бурятии капитально отремонтируют школу
Общество, Фото:
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