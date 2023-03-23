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Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья

Возле будущей круговой развязки в Улан-Удэ вырубили деревья
Общество, 
Сейчас там вовсю готовятся к масштабному переустройству сетей

В официальном telegram-канале третьего моста через Уду рассказали, какие работы сегодня ведутся на объекте. На пересечении трёх улиц – Трубачеева, Ключевская и Сахьяновой – установили ограждения и вырубили все деревья. Строители приступили к шурфлению кабелей для их выноса из зоны строительства.

В этом месте появятся опоры временного освещения – на них и вынесут провода, мешающие работам. В дальнейшем все старые инженерные сети обновят. Следующий этап – демонтаж  асфальтобетонного покрытия с последующей разработкой грунта.

- Уже сейчас мы начинаем переходить к разработке котлованов и траншей в зоне действия кабелей. Работаем осторожно чтобы не оставить абонентов без электричества, Интернета и связи. Работы ведутся согласно всем согласованным графикам, – отметил главный энергетик подрядной организации «Хотьковский автомост» Владимир Глушков.

С наступлением выходных участок на Трубачеева в Улан-Удэ перекрыли до 1 июля. Там началось обещанное масштабное переустройство сетей из-за строительства новой переправы. На перекрёстке организуют круговое движение, предусмотренное проектом. Схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 17, 134, 135, 77 и 82, изменилась на три с половиной месяца. Первые три (№ 17, 134 и 135) теперь следуют через улицы Сахьяновой, Терешковой и Бабушкина, а № 77 и 82 объезжают закрытый участок через внутриквартальные проезды.

Без пробок в итоге не обошлось – заторы образовались на Терешковой. Недовольство по этому поводу улан-удэнцы высказывали в соцсетях. Однако горожан накануне в очередной раз призвали набраться терпения и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

третий мост строительство деревья

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